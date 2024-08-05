كنعاني: ما سنقوم به ضد الكيان الصهيوني لا يخرج عن القوانين الدولية

أكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، أن اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي، وقال إن “على العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني”.

وشدد كنعاني على حق ايران في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها على أراضينا، وأكد على أنه لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي أن “طهران لديها الحق في تأديب الكيان الصهيوني وردعه وإيقاف جرائمه”، مشيراً إلى أن ايران اتخذت الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة وتتوقع من مجلس الأمن موقفا.

وقال كنعاني إن ايران لا تريد التوتر في المنطقة والعالم وانما تطالب بحقوقها، وأضاف أنه “طالما طالبت ايران بايقاف الكيان الصهيوني ليعود الاستقرار للمنطقة”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ان “الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقوم بمغامراته دون تنسيق مع الولايات المتحدة”، وقال “ما سنقوم به ضد الكيان الصهيوني لا يخرج عن القوانين الدولية”.

وأكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا ليس على الفلسطينيين وحسب بل المنطقة برمتها، وقال “لا نحتاج إلى إرسال الرسائل عبر الوسطاء إلى الكيان الذي لا نعترف بشرعيته”.

وقال “يجب ألا يتم التشكيك في حقنا في معاقبة المعتدي وفقا للقواعد والقوانين الدولية”.

المصدر: مواقع