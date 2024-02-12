اقتصاد| كيف يؤثر تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني على “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 11:54
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اقتصاد| كيف يؤثر تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني على “اسرائيل”
منذ 2 ساعة
12 February، 2024
اقتصاد
-
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المصدر:
موقع المنار
تخفيض التصنيف الائتماني
وكالة موديز
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