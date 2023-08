خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني مرتبة 10 بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة في ظل استمرار المخاطر المصرفية في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتمال خفض التصنيف الائتماني لبنوك أميركية كبرى تبقى قائمة، بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وإن خفض تصنيف بنوك كبرى قد يطال مؤسسات مثل U.S. Bancorp، وBank of New York Mellon Corp، وState Street Corp.

وأشارت إلى أن “نتائج الربع الثاني من عام 2023 تظهر ضغوطا على الربحية والسبب في ذلك يعود للركود وارتفاع أسعار الفائدة”.