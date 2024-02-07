مراسل المنار: المعلومات الاولية تفيد باستشهاد امرأة وطفل وإصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية جراء العدوان الصهيوني على حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 02:28

مراسل المنار: المعلومات الاولية تفيد باستشهاد امرأة وطفل وإصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية جراء العدوان الصهيوني على حمص

منذ 1 ساعة 7 February، 2024
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