شهداء ومصابون إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة السوارحة بالقرب من مسجد عبدالعزيز وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 08:08

شهداء ومصابون إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة السوارحة بالقرب من مسجد عبدالعزيز وسط القطاع

منذ 56 mins 29 December، 2024
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