إعلام العدو: وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 00:12

إعلام العدو: وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون

منذ 50 mins 30 December، 2024
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