المانيا: اتهام 3 أشخاص بالتجسس لصالح روسيا

وجه مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني اتهامات لثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين الألمانية والروسية يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان له الاثنين إن “هناك أسبابا للاشتباه في أن المتهمين يعملون لصالح المخابرات الأجنبية”، وتابع “تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما، أحدهما يدعى ديتر س والآخر ألكسندر أي، واتهم ديتر س، بالتجسس والاستعداد لتدخل خطير في تشغيل النقل بالسكك الحديدية وتصوير منشآت عسكرية”.

وأضاف البيان “خطط ديتر س لعمليات تستهدف مرافق البنية التحتية في ألمانيا، وقد ساعده شخصان آخران ألكسندر، وأليكس د، اللذان يحملان جنسية روسيا وألمانيا”، وتابع “تم اعتقال ديتر س. وألكسندر في مدينة بايرويت الألمانية في أبريل من هذا العام. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال الأول منهم فقط رهن الاحتجاز، بينما لا يزال المشتبه بهما الآخرين طلقاء”.

وانتقدت السفارة الروسية لدى برلين في وقت سابق، استدعاء الخارجية الألمانية للسفير الروسي سيرغي نيتشايف على خلفية توقيف شخصين بتهمة التجسس، معتبرة أنه “يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي”.

المصدر: روسيا اليوم