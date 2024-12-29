المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 110 آلاف خيمة للنازحين خرجت عن الخدمة بغزة ما يعادل 81‎%‎ من الخيام قد تدهورت بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 08:08

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 110 آلاف خيمة للنازحين خرجت عن الخدمة بغزة ما يعادل 81‎%‎ من الخيام قد تدهورت بشكل كامل

منذ 50 mins 29 December، 2024
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