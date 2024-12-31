محمد علي الحوثي: القلق البالغ الذي عبر عنه الأمين العام ومجلس الأمن إزاء المجاعة والحصار في اليمن وغزة يجب أن ينعكس إلى واقع عملي وإدانة للعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 00:12

محمد علي الحوثي: القلق البالغ الذي عبر عنه الأمين العام ومجلس الأمن إزاء المجاعة والحصار في اليمن وغزة يجب أن ينعكس إلى واقع عملي وإدانة للعدوان

منذ 22 mins 30 December، 2024
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