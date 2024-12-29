 احتجاجات جورجيا تتواصل: الرئيسة تنضم للمعارضة وتتحدى نتائج الانتخابات

شهدت العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم السبت، تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات التي انطلقت قبل شهر، مع انضمام رئيسة البلاد سالومي زورابيتشفيلي إلى الآلاف من المحتجين في الشوارع.

تأتي هذه التطورات قبل يومين فقط من الموعد المقرر لتولي الرئيس المنتخب حديثًا، ميخائيل كافيلاشفيلي، منصبه.

وأكدت زورابيتشفيلي، أنها لن تتنحى عن منصبها يوم الاثنين، مشيرة إلى أنها تعتزم الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، والتي وصفتها بأنها “مزورة بفعل تدخل روسي”، كما دعت إلى إجراء انتخابات جديدة لاستعادة ثقة الشعب في العملية الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أثارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) شكوكًا حول نزاهة الانتخابات، حيث قال يوجان مورفي، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات، إن “العملية الانتخابية شابتها مشكلات عديدة أضعفت ثقة الجمهور بها”.

المصدر: وكالات