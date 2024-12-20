مقتل نائب وإصابة أخر في برلمان منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 03:06

مقتل نائب وإصابة أخر في برلمان منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا

منذ 59 mins 20 December، 2024
أبخازيا
ابخازيا

أسفر إطلاق نار في برلمان منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا عن مقتل نائب محلي وجرح آخر، بحسب ما أفادت الخدمة الإعلامية للقيادة الأبخازية.

وجاء في بيان أن “النائب فاختانغ غولاندزيا مات متأثّرا بجراحه”، مع الإشارة إلى أن “النائب كان كفارتشيا جرح في الحادثة التي وقعت في العاصمة الإقليمية سوخومي”.

وأوضح المصدر عينه أن “النائب كفارتشيا يعاني من جروح متوسطة الخطورة»، من دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادثة ومرتكبيها”.

وكانت أبخازيا قد أعلنت بشكل أحادي استقلالها في العام 1992 في خطوة لم تعترف بها سوى موسكو.

المصدر: يونيوز

التعليقات

ذات صلة