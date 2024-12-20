مقتل نائب وإصابة أخر في برلمان منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا

أسفر إطلاق نار في برلمان منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا عن مقتل نائب محلي وجرح آخر، بحسب ما أفادت الخدمة الإعلامية للقيادة الأبخازية.

وجاء في بيان أن “النائب فاختانغ غولاندزيا مات متأثّرا بجراحه”، مع الإشارة إلى أن “النائب كان كفارتشيا جرح في الحادثة التي وقعت في العاصمة الإقليمية سوخومي”.

وأوضح المصدر عينه أن “النائب كفارتشيا يعاني من جروح متوسطة الخطورة»، من دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادثة ومرتكبيها”.

وكانت أبخازيا قد أعلنت بشكل أحادي استقلالها في العام 1992 في خطوة لم تعترف بها سوى موسكو.

المصدر: يونيوز