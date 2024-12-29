قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه إن “المشاكل السياسية الداخلية بدأت في البلاد بعد رفضنا طلبات الغرب بفتح جبهة ثانية ضد روسيا”.

وأشار كوباخيدزه إلى أن “السبب الرئيسي للصعوبات والمشاكل السياسية التي تواجهها البلاد هو أننا لم ندخل أو ندعم الحرب في فبراير 2022 ولم نفتح جبهة ثانية ضد روسيا”، وأضاف أن “ممثلي الدولة الأمريكية وعملاءهم طالبو بالفعل المعارضة الجورجية ببدء الأعمال العدائية”.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على مؤسس حزب “الحلم الجورجي”، بيدزينا إيفانيشفيلي، بزعم “تقويض المستقبل الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لجورجيا لمصلحة روسيا”.

وفي وقت سابق اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ان “الغرب يدفع بجورجيا الى حالة من عدم الاستقرار”.

هذا وأكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن “هدف نهج الاتحاد الأوروبي تجاه جورجيا يتمثل في قطعها عن روسيا وربما تحويلها إلى حليف عسكري لبروكسل”.

وتمت فعاليات تنصيب الرئيس السادس لجمهورية جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي في مبنى البرلمان الوطني.

وتم انتخاب مرشح حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، رئيسا للبلاد من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري.

المصدر: روسيا اليوم