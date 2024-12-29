المفتي عبد الله: الخروقات الاسرائيلية برسم اللجنة الدولية الخماسية

قال “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله إن “الخروقات المتمادية للعدو الاسرائيلي للقرار الدولي 1701 هو برسم اللجنة الدولية الخماسية”، واضاف “يجب وقف هذه الخروقات ومساعدة الجيش اللبناني على انتشاره لمسك زمام الاوضاع الامنية وعودة الاهالي الى منازلهم وأرزاقهم”.

ولفت الشيخ عبد الله في حديث له السبت الى ان “الامور في خواتيمها وتحتاج الى تصبر وترقب لما يجري ودولة الرئيس نبيه بري يمارس اشد انواع الضغط على اعضاء اللجنة الخماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية في الجنوب”، وتابع “هذا الامر يحتاج الى جهود مسؤولي الدولة كافة والمشاركة الفاعلة في المعركة الدبلوماسية الجارية لانجاز بنود القرار الدولي 1701”.

من جهة ثانية، رأى الشيخ عبد الله ان “انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة ملحة تضع لبنان على السكة الصحيحة، وهذا الملف هو من مسؤولية الجميع ويشكل قوة للبنان في العمل السياسي والمواجهة”.

وفي سياق آخر، شدد الشيخ عبد الله على “ضرورة الاستعجال في إجراء المسح الميداني للأضرار التي نجمت عن الاعتداءات الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام