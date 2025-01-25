المفتي عبد الله: لإجبار “إسرائيل” على تنفيذ القرار 1701

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “القرار الدولي رقم 1701 ومندرجاته له بعده الوطني والسيادي وهو يعني جميع اللبنانيين ولا يخص فئة لبنانية معينة دون غيرها من الطوائف اللبنانية”.

ودعا المفتي عبد الله في تصريح له السبت “كل الاطراف في لبنان للتحرك عبر مكامن علاقاتها وقوتها مع الدول العربية والاسلامية والمسيحية والمجتمع الدولي من اجل إجبار الكيان الصهيوني الغاصب على تنفيذ الاتفاق وتنفيذ القرار الدولي 1701 وعدم ترك الامور على عاتق اهل الجنوب الذي عانوا من الاحتلال الاسرائيلي على مدى عشرات السنين”.

وذكّر المفتي عبد الله الى “الاسلوب الذي انتهجه لبنان في إجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذ القرار الدولي رقم 425 والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة حيث دفع لبنان اثمان باهظة حتى تحررت ارضه من رجس الاحتلال الاسرائيلي”، واكد على “حق الأهالي بالعودة الى منازلهم وقراهم برعاية الجيش اللبناني واليونيفيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام