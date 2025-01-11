المفتي عبد الله: انتخاب الرئيس خطوة لإيجاد الحلول للعديد من الملفات

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية استحقاق وطني كبير استطاع لبنان إقراره وهو خطوة أساسية على طريق ايجاد حلول للعديد من الملفات والقضايا الدستورية والمعيشة والاجتماعية” .

واشار المفتي عبد الله في حديث له السبت الى ان “تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، محطة رئيسية لاعطاء لبنان قوة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وتمر بها المنطقة”.

وفيما بارك المفتي عبد الله للرئيس المنتخب جوزاف عون، قال “نعلق عليه الامال في حماية البلد من الطامعين والطامحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام