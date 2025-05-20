روبيو يدافع عن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا: لضمان نجاح السلطة الانتقالية ومنع حرب واسعة النطاق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2025 - 21:48

روبيو يدافع عن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا: لضمان نجاح السلطة الانتقالية ومنع حرب واسعة النطاق

منذ 8 mins 20 May، 2025
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن الفشل كان مضموناً في حال عدم التواصل مع السلطة الانتقالية الحالية في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال روبيو: “إذا لم نعمل مع السلطة الانتقالية، فلن ينجح الأمر بالتأكيد، أما إذا تعاونّا فقد ينجح، أو لا ينجح. ونعتقد أن الحكومة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع قليلة من انهيار محتمل وحرب أهلية واسعة النطاق، ستؤدي في النهاية إلى انقسام البلاد”.

وأضاف الوزير الأمريكي: “علينا مساعدتهم، فنحن نريد لهذه الحكومة أن تنجح، لأن البديل سيكون حرباً أهلية شاملة وفوضى، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها”.

وأوضح روبيو أن موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في سوريا، المتمركزين في تركيا، سيعملون مع السلطات المحلية لتحديد نوع المساعدات اللازمة، مؤكداً أن السفير الأمريكي لدى تركيا سيشارك مؤقتاً في هذه الجهود.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو، في أول لقاء رسمي بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ 25 عاماً.

المصدر: مواقع

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