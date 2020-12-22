بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للوساطة بين “إسرائيل” ولبنان بشأن “ترسيم الحدود”

زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، أن بلاده “لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بنّاء بين “إسرائيل” ولبنان، إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية”، حسب قوله. وذكر بومبيو أن “الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع “إسرائيل” ولبنان في مفاوضات بشأن الحدود البحرية، حيث تكافح الدولتان للتوصل إلى اتفاق”، على حد تعبيره.

وأضاف بومبيو في بيان “للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة”.

المصدر: روسيا اليوم