عناوين واسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 27 كانون الأول / ديسمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– جهات لبنانية تلبّي الدعوة الأميركية في حملة ضد «الأموال الإيرانية» .. هوكشتين: نزع السلاح ثمنًا لإعادة الإعمار

– عدوان مكرّر على صنعاء والحديدة: الاحتلال يجترّ خطواته… بلا إنجازات

– المقاومة تراقب منطق الضمانات الدولية: المتغيّر السوري عزّز عدوانية العدو

البناء:

– عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار

– مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية

– ميقاتي يترأس اجتماعًا لمراقبة وقف إطلاق النار: دعوة لوقف الخروقات وانسحاب “إسرائيل” من القرى

الديار:

– «إسرائيل» تعربد جنوبا: سقوط الضمانات الدولية واستفزاز للمقاومة

– وقف النار يهتز في وادي الحجير وحكمة حزب الله لن تستمر طويلا؟

– «اختبار» رئاسي لقائد الجيش في الرياض «والقوات» تنتقد المعارضة

الجمهورية:

– وقف النار في عهدة الأميركي… و”إسرائيل” ترفع ثمن الانسحاب

– الانتخاب الرئاسي على همّة الكتل

– تصفية حسابات في البيت الأبيض

الاسرار

البناء:

خفايا

– تتابع سفارة دولة أوروبية معنية باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بالتفاصيل مواقف نواب وقادة حزب الله من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق وتحاول رسم خط بياني للنبرة التي ترتفع تدريجياً للوقوف على توقعات حول متى يعتبر حزب الله أن الصبر قد نفد وأنه آن الأوان للتحرّك ميدانياً والرد على الانتهاكات الإسرائيلية. وتسعى السفارة إلى تشارك هذه المعلومات مع السفارة الأميركية تحسباً لانهيار وقف إطلاق النار.

كواليس

– يؤكد مصدر نيابي على صلة بالاتصالات الجارية بين الكتل النيابيّة حول التحضير لجلسة التاسع من الشهر المقبل والمخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية أن الأصوات لا تزال موزعة بين أربعة مرشحين هم الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إذا قرّرت القوات منحه أصواتها مع بعض الحلفاء أو أعادت التصويت لمرشح التقاطع مع التيار الوطني الحر جهاد أزعور الذي يكون ثالثاً ما لم يتم تصويت القوات لجعجع ويصبح رابعاً اذا تم ذلك، أما باقي الأسماء فلا تنال إلا تصويتاً ضئيلاً إذا كان المرشح نائباً ولا تنال حتى صوتاً واحداً للمرشحين من غير النواب، ما يعني أننا لا نزال بعيدين عن انتخاب رئيس جديد.

اللواء:

همس

– يتوقع خبير بشؤون صراعات المنطقة، أن يتجه الوضع إلى تدخلات تشبه ما كان حاصلًا قبل مؤتمر فرساي عام 1919، مشيرًا إلى إمكانية العودة إلى نظام الحمايات الدولية للأقليات..

غمز

– يُمضي عدد من المرشحين للرئاسة الأولى أوقاتًا بين الانتظار أو قطع الأمل، من جدوى تداول أسمائهم في البورصة الرئاسية..

لغز

– جمَّدت أوجيرو جباية فواتير الهاتف الثابت، بعد أن عمَّمتها عبر وسائل الدفع المعتمدة، إلى 2 ك2 المقبل، لأسباب غير واضحة، ربما يتعلق بعضها بالارتفاعات الفلكية في رقم الفواتير المشار إليها.

الجمهورية:

– شنّ أحد النواب في مجلس خاص هجومًا على زملاء يشاركونه في إطار سياسي قبل أنّ يتفرّق الشمل، متهمًا إياهم بعدم الانسجام مع شعاراتهم

– يستعد الجيش “الإسرائيلي” المحتل لإمكان البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم يبسط الجيش اللبناني سيطرته ميدانيًا

– يلاحظ غياب نشاط لجنة بارزة أوكلت إليها مهام حساسة، فيما تستمر الخروقات لاتفاق من المفروض أن تشرف على تنفيذه.

المصدر: صحف