قصف مدفعي و إطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط منطقة الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 08:06

قصف مدفعي و إطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط منطقة الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع

منذ 57 mins 29 December، 2024
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