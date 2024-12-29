فلسطين | 5 شهداء بغارات اسرائيلية مساء السبت وسط غزّة وشمالها ما يرفع العدد الى 36 بالعدوان المتواصل

استشهد 5 مواطنين على الاقل، مساء اليوم السبت في غارات استهدفت المواطنين في مناطق وسط قطاع غزّة وشمالها، في حين أفيد عن ارتفاع عدد الشهداء الى 36، في العدوان المتواصل على القطاع منذ فجر السبت.

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة “وفا” للانباء، بأنّ طائرات الاحتلال، قصفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء، ما أسفر عن استشهاد المواطنين محمد إبراهيم الخطيب ومحمود محمد العريني.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في جباليا البلد شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

و أفاد الدفاع المدني، أنّ طواقمه، انتشلت جثماني شهيدين و 3 مصابين عقب قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في شارع أرض حلاوة ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي “أوامر إخلاء” جديدة للمواطنين في شمال القطاع، بما في ذلك بلدة بيت حانون، في إطار عملية الإبادة والتطهير العرقي التي ينفذها منذ نحو 3 أشهر، التي تخللها فرض حصار على المستشفيات وقصفها، وتدمير وحرق مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، تحت وطأة قصف دموي، ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 36 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 24 شهيدا منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: وكالات