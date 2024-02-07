وزارة الدفاع السورية: حوالي الساعة 00:30 فجرا شن العدو الاسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا عدة نقاط بمدينة حمص وريفها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 02:28

وزارة الدفاع السورية: حوالي الساعة 00:30 فجرا شن العدو الاسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا عدة نقاط بمدينة حمص وريفها

منذ 1 ساعة 7 February، 2024
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