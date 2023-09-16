تقرير مصور | تظاهرات بحيرينية تتبرأ من اتفاقيات التطبيع مع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2023 - 19:18

تقرير مصور | تظاهرات بحيرينية تتبرأ من اتفاقيات التطبيع مع العدو

منذ 21 mins 16 September، 2023
البحرين
البحرين - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

في البحرين تظاهرات تتبرَّأ من اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

المصدر: قناة المنار

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