حصيلة إعصار كالماغي في الفيليبين تتجاوز 90 قتيلاً والفيضانات تدمر مناطق واسعة في سيبو

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار كالماغي، الأربعاء، إلى أكثر من 90 قتيلاً، مع اتضاح حجم الدمار في مقاطعة سيبو التي تعرضت لأسوأ فيضانات تشهدها في الذاكرة الحديثة. فقد أغرقت الفيضانات مدن وبلدات المقاطعة وجرفت المياه سيارات وأكواخ وحاويات شحن ضخمة على ضفاف الأنهار.

وقال المتحدث باسم سيبو رون راموس إن فرق الإنقاذ عثرت على 35 جثة جديدة في بلدة ليلوان التابعة للعاصمة سيبو سيتي، لترتفع حصيلة الضحايا في المقاطعة إلى 76 قتيلاً، فيما أشار نائب مدير الدفاع المدني الوطني رافاييلو أليخاندرو إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل في محافظات أخرى، بالإضافة إلى وجود 26 مفقوداً.

وروى سكان المناطق المنكوبة لوكالة فرانس برس مشاهد عنف الفيضانات، إذ قال رينالدو فيرغارا (53 عاماً): “كانت الفيضانات شديدة للغاية وجرفت كل شيء في متجري الصغير، ولم نستطع الخروج من المنزل بسبب شدة المياه”.

وأظهرت بيانات الأرصاد الجوية أن المنطقة المحيطة بسيبو شهدت هطول 183 ملم من الأمطار خلال الـ24 ساعة السابقة للإعصار، وهو ما يفوق المعدل الطبيعي البالغ 131 ملم. ووصفت حاكمة المقاطعة باميلا باريكواترو الوضع بأنه “غير مسبوق”، مؤكدة أن الفيضانات تهدد حياة السكان بشكل أخطر من الرياح.

ويحذر العلماء من أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية يؤدي إلى زيادة شدة الأعاصير وقوة هطول الأمطار، مع ارتفاع حرارة المحيطات والغلاف الجوي الذي يحتفظ بمزيد من الرطوبة.

وأجلى المسؤولون في الفيليبين نحو 400 ألف شخص بشكل وقائي من المناطق المهددة بمسار الإعصار.

وفي سياق الكارثة، أكد الجيش الفلبيني تحطم مروحية عسكرية كانت تشارك في عمليات الإغاثة في شمال جزيرة مينداناو، حيث تم العثور على جثث ستة من أفراد الطاقم، فيما تستمر عمليات التأكد من هويات الضحايا.

ويواصل إعصار كالماغي تحركه غرباً نحو المناطق السياحية في بالاوان، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة وعواصف رعدية بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة.

وغالباً ما تتعرض الفيليبين لنحو 20 إعصاراً وعاصفة سنوياً، ما يؤدي إلى أكبر الأضرار في المناطق الفقيرة، مع توقعات بضرب ثلاث إلى خمس عواصف أخرى قبل نهاية السنة الحالية، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية، بينما شهدت البلاد في سبتمبر الماضي إعصارين كبيرين أحدهما “راغاسا” الذي أودى بحياة 14 شخصاً في تايوان المجاورة.

المصدر: أ.ف.ب.