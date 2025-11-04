إعصار كالمايغي يغرق أوسط الفيليبين ويخلف عشرات القتلى ومئات آلاف النازحين

ضرب إعصار كالمايغي وسط الفيليبين الثلاثاء متسبباً بأمطار غزيرة غير مسبوقة، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 40 شخصاً ونزوح مئات الآلاف في المناطق المنكوبة، لاسيما جزيرة سيبو، حيث غمرت المياه بلدات بأكملها وجرفت السيول السيارات والشاحنات وحاويات الشحن الضخمة، بحسب مقاطع فيديو وثقتها وكالة فرانس برس.

وأكدت المسؤولة الإعلامية في مقاطعة سيبو، أنجيليز أورونغ، أن الإعصار تسبب بمصرع 39 شخصاً في المقاطعة وحدها، دون احتساب ضحايا مدينة سيبو نفسها، بينما أفادت إيثيل مينوزا، المسؤولة المحلية عن إدارة الكوارث، أن جثتي طفلين عُثر عليهما في المدينة حيث تتواصل عمليات الإنقاذ لإجلاء السكان العالقين بفعل الفيضانات.

وقد وصفت حاكمة المقاطعة، باميلا باريكواترو، الوضع بأنه “غير مسبوق فعلاً”، مضيفة في منشور على فيسبوك: “الفيضانات مدمرة بكل معنى الكلمة”.

وسجلت محافظات أخرى خمس وفيات مختلفة جراء تبعات الإعصار، منها وفاة مسن غرق في الطابق العلوي من منزله في لايتي، ورجل قُتل بعد سقوط شجرة عليه في بوهول. ووفق خبير الأرصاد الجوية شارماغن فاريلا، فقد بلغ منسوب الأمطار في محيط مدينة سيبو خلال الـ24 ساعة السابقة للإعصار 183 ملم، متجاوزاً المتوسط الشهري المعتاد البالغ 131 ملم.

وأشار العلماء إلى أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يزيد من قوة وشدة الأعاصير، إذ يساهم ارتفاع حرارة المحيطات والغلاف الجوي في زيادة الرطوبة وهطول الأمطار الغزيرة.

ولفت رون راموس، مسؤول الإعلام في سيبو، إلى إجلاء مئات الأشخاص من مخيمات أقيمت بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 6.9 درجة أواخر سبتمبر “حفاظاً على سلامتهم”. وصرّح المسؤول الحكومي أليخاندرو أنه تم نقل نحو 400 ألف شخص بشكل استباقي من مسار الإعصار.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الفلبيني تحطم مروحية تابعة له يوم الثلاثاء بينما كانت في طريقها للمشاركة في جهود الإغاثة من الإعصار “كالمايغي” في شمال جزيرة مينداناو، حيث عثر على جثث الطاقم الذين كانوا على متنها وتجرى حالياً التحاليل لتحديد هويتهم.

ويتحرك الإعصار حالياً غرباً عبر جزر فيسايان، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 130 كم/ساعة وعواصف رعدية سرعتها 180 كم/ساعة، ما تسبب في اقتلاع الأشجار وتعطل خطوط الكهرباء، فيما تضرب الأعاصير والعواصف سنوياً الفيليبين بنحو 20 حالة غالباً ما تترك أكبر الأضرار في المناطق الفقيرة.

وتوقعت خبيرة الأرصاد شارماين فاريلا أن تشهد البلاد من ثلاث إلى خمس عواصف إضافية قبل نهاية العام، بعد تسجيل عاصفتين كبيرتين في سبتمبر الماضي، بينها إعصار “راغاسا” الذي أودى بحياة 14 شخصاً في تايوان المجاورة.

المصدر: أ.ف.ب.