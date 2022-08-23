ماذا يتطلب ملف النازحين؟.. خلاصة استطلاع الرأي

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول عودة المهجرين من سوريا الى لبنان، وجاء في النتائج:

ملف عودة النازحين السوريين من لبنان يتطلب:

– تفعيل مسار العودة (90%)

– اخذ موقف واشنطن والغرب بالحسبان (10%)

عدد المشاركين: 2140

يظهر من النتائج ان غالبية ساحقة تدعو الى تفعيل اجراءات العودة بغض النظر عن اي تغيير في موقف واشنطن المعارض والضاغط لعدم عودتهم. فمع تحرك الملف مجددا عبر الخطة الوزارية التي سعى في اطارها وزير المهجرين وزار سوريا ، وكان الجو الايجابي كالعادة من قبل دمشق، يفترض بالمسؤولين في لبنان السير في الملف الى نهاياته واتخاذ اجراءات عملية خصوصا مع تحقق الامن في سوريا ومع تصاعد الازمة الاقتصادية في لبنان.