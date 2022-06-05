السيد صفي الدين: اميركا السبب الرئيسي في منع لبنان من استخراج نفطه

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، خلال إحتفال تأبيني أقامه الحزب في حسينية بلدة أنصارية لفقيد المقاومة حسن ابراهيم فقيه أن “لبنان يمتلك القدرة والفعالية في استخراج غازه ونفطه، وأن يكون مستقلا عن كل وسائل الضغط الذي يخاف منها بعض اللبنانيين في الداخل”، معتبرا أن “اميركا هي السبب الرئيسي في منع لبنان من استخراج ثروته النفطية”.

وقال “المطلوب من الدولة بشكل رسمي وواضح أن تعلن الحدود وقناعتها بالحدود وما هي الحدود وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم، ويأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه، حتى إن أرادت أميركا او لم ترد”.

ورأى أن “وحدة اللبنانيين كفيلة لحل الأزمات والمعضلات السياسية والإقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون”، مشدداً على أن “خيار المقاومة هو الخيار القوي الفاعل الذي يستطيع لبنان من خلاله حفظ ثرواته وصيانة انتصاراتنا”.

وتابع “كما في النفط والغاز حينما نريد أن نعالج أزمات كبيرة، فنحن بحاجة للإرتقاء والإجتماع لحل كل المشاكل، وهذا ما ندعو إليه دائما”، مضيفاً “نحن بدأنا مقاومة قوية وعظيمة وشرسة، لأن أولويتنا كانت وما زالت هي المقاومة، ولأن أولوية هذا البلد وسيادته والحفاظ عليه هو المقاومة واليوم من ضمن الأولويات هو معالجة المشاكل الإقتصادية، وهذا يحتاج إلى إلتقاء ونحن بأمس الحاجة له لإنقاذ بلدنا في كل الملفات”.

ورحب السيد صفي الدين بما سمعه من ” مواقف مبشرة وجيدة من المسؤولين ومن النواب المستقلين الجدد، ولكن ذلك يحتاج إلى ترجمة وإلى تطبيق من أجل حماية الحقوق وألا تبقى مجرد تصريحات ونبتعد عن المزايدات والإستثمار الإعلامي والعمل على اللقاء والحوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام