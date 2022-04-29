أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة.

جاء ذلك على هامش زيارة يجريها أردوغان إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وعقد أردوغان وابن سلمان لقاء مغلقا في قصر السلام الملكي بمدينة جدة، وفق ما أفادت به الرئاسة التركية.

وحطت طائرة أردوغان الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ 2017، في وقت سابق من يوم الخميس بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.

المصدر: وكالة الاناضول