كورونا في الاردن.. تسجيل 18 وفاة و17781 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الثلاثاء انه تم تسجيل 18 وفاة و17781 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13235 وفاة والإصابات إلى 1243090 إصابة.

ولفتت الوزارة الى أن “نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 28.71 بالمئة”، وأشارت إلى أن “عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 95314 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 249 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 152 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 975 حالة”.

المصدر: فلسطين اليوم