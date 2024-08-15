السيد الحوثي: الرد آت على العدوان الصهيوني

أكد قائدُ أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ان الردَ على العدوان الصهيوني لا يمكنُ التراجعُ عنه مهما بلغت الضغوطُ والتحشيداتُ الغربيةُ مشدداً على انه سيكونُ رداً موجعا.

وقال السيد الحوثي في كلمة له الخميس إن “الإسناد لغزة مستمر من كل الجبهات”، وشدد على ان “قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه”، وأضاف “الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي وهو التزام صادق من صادقين جُرِّبوا في صدقهم بالقول والفعل وهو ضرورة عملية لردع العدو”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “الأمريكي يبذل كل جهده لاحتواء الرد بخطوات سياسية ومنها الحديث عن حوار ومفاوضات والتحذير من التأثير عليها”، واوضح أن “حركة حماس تعاملت بحكمة تجاه هذا المسار السياسي وقابلته بخطوة حكيمة تفضح الأمريكي وتحركاته العسكرية”.

وقال السيد الحوثي إن “الحشود الأمريكية لقطع بحرية والمجيء بطائرات إلى قواعد أمريكية في البلدان العربية لا يمكنه إلغاء القرار بالرد فالرد على العدو هو قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع العدو الإسرائيلي المجرم واللئيم والجريء على ارتكاب الجرائم”، وتابع “مهما كانت مساعي احتواء الرد فهي فاشلة والقرار حتمي من كل جبهات الإسناد ومسألة تأخير الرد هو في سياق عملي ليكون الرد موجعا للعدو، وفي مقابل حالة النفير الأمريكية لإعاقته والتقليل من تأثيره”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “التأخير له تأثير عملي على العدو ولم يسبق أن كان في مثل هذه المرحلة من الخوف كإلغاء الرحلات الجوية وقلق المستوطنين”، واضاف أن “الكل في كيان العدو في حالة هلع وخوف وإعلامهم يتحدث عن ذلك وواقعهم يشهد والتداعيات قائمة وحاصلة”، وتابع “رغم الضخ الإعلامي المشكك من قبل الأعداء فالرد آتٍ آتٍ آتٍ حتماً، وبكل تأكيد ولا ينبغي لأحد الالتفات لذلك”.

من جهة ثانية، أكد السيد الحوثي ان “جبهة الاسناد اللبنانية مستمرة بقوة في عملياتها المتصاعدة والمؤثرة على الأعداء و مشاهد الفيديو تشهد بفعالية وتأثير عمليات جبهة الإسناد في لبنان”، واضاف أن “هناك خوفا وقلقا صهيونيا كبيرا من رد حزب الله ويحسبون للرد ألف حساب لأنهم يتوقعونه ردا موجعا ومؤثرا”.

ولفت السيد الحوثي الى انه “في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ 15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة والعمليات مستمرة”، وأكد أن “الرد على الاعتداء الصهيوني على الحديدة آت حتما وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه وله إمكاناته المخصصة”، وتابع “شعبنا العزيز يقدم التضحيات والشهداء في سبيل الله في تأكيد على عدم تخاذله يوم تخاذل أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين”.

المصدر: قناة المنار + موقع انصار الله