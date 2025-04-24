السيد الحوثي يحذر من تصاعد جرائم العدو الصهيوني في غزة والضفة والمسجد الأقصى

وصف قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي الوضع في قطاع غزة بأنه “أبشع جريمة حرب يشهدها العصر الحديث”، حيث أكد أن العدو الإسرائيلي يواصل حربه الشاملة ضد المدنيين منذ أكثر من خمسين يوماً.

وفي خطاب له اليوم الخميس، أشار إلى أن” المنظومة الصحية في القطاع قد دمرت بالكامل تقريباً، مع منع دخول المستلزمات الطبية والوقود، مما أدى إلى وفاة عشرات المرضى، منهم 40% من مرضى الكلى”.

وأضاف السيد الحوثي أن” العدو يعتمد سياسة التجويع المنظم كأداة للضغط على الشعب الفلسطيني، حيث يمنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، وفي نفس الوقت يستهدف بقصفه أي محاولات لتوفير الاحتياجات الأساسية”.

كما كشف عن استشهاد وجرح حوالي ألف فلسطيني خلال الأسبوع الماضي فقط، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أن الصور المروعة لأشلاء الأطفال التي تظهر يومياً هي نتاج القنابل الأمريكية التي تواصل واشنطن إمدادها للكيان الصهيوني.

وفي سياق متصل، انتقد السيد الحوثي الادعاءات الإسرائيلية حول تحقيق إنجازات عسكرية، مشيراً إلى أن العدو يعجز عن مواجهة المقاومة مباشرة، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين.

وأكد أن” ما يسمى بالانجازات العسكرية ليست سوى أكاذيب ومسرحيات، حيث فشل العدو في اكتشاف الأنفاق أو تحقيق أي تقدم ميداني حقيقي”.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، حذر السيد الحوثي من التصعيد الخطير في عمليات الضم التدريجي، حيث يشهد النشاط الاستيطاني توسعاً غير مسبوق، مصحوباً بهدم المنازل وتجريف الأراضي.

وأشار بشكل خاص إلى ما تتعرض له مدينة جنين، حيث تضررت حوالي 3000 وحدة سكنية، في إطار ما وصفه بـ”البرنامج التدميري” لإنهاء وجود المخيمات الفلسطينية.

وتناول السيد الحوثي بقلق بالغ تصاعد وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى، حيث شهدت الأيام الماضية أكبر عملية اقتحام في تاريخ المسجد، شارك فيها أكثر من 7000 مستوطن.

كما حذر من أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن خطة ممنهجة لتهيئة الرأي العام لقبول فكرة هدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بالهيكل، مشيراً إلى فيديو تم تداوله يصور هذه الجريمة المزمع تنفيذها.

وفي اتهام صريح، وصف السيد الحوثي الولايات المتحدة بأنها “الشريك الرئيسي في جرائم الحرب”، حيث كشف عن استمرار الجسر الجوي الأمريكي الذي ينقل يومياً كميات هائلة من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وأشاد السيد الحوثي بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسيمة، مؤكداً أن خيار المقاومة أثبت جدواه رغم كل التحديات، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، وقطع أي علاقات مع الكيان الصهيوني، معرباً عن ثقته بأن النصر سيكون حليف المقاومة في النهاية.

المصدر: المسيرة