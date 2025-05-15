عناوين واسرار  الصحف اللبنانية ليوم الخميس 15 أيار/مايو 2025

العناوين

الأخبار:

– ترامب في رحلة “تنظيم التراجع”: كذبة “الشرق الأوسط الحديث” تتجدّد

– هل سلّمت واشنطن إدارة سورية ولبنان للسعودية؟ بغداد تنتظر إعلان سلام إطلاق ورشة الإعمار

– أين الشّفافية في تعيينات “الإنماء والإعمار”؟

– سُنّة العاصمة غير راضين على “ائتلاف الأحزاب”: هل تستقطب لائحة الجمل “المستقبليين”؟

– 6 لوائح تتنافس في بيروت: تناقضات وتحالفات سياسيّة من أجل تثبيت الحضور

– مقاطعة مسيحية لانتخابات رياق – حوش حالا

– عصيان في “كان”: ماذا فعلتم لفاطمة حـسونة؟

– “مُسعفو غزّة” يؤرّقون bbc من وراء القبر

البناء:

– تعثّر المساعي الخليجية لمقايضة التريليونات بالضغط الأميركي لإنهاء حرب غزّة

– ترامب يُطالب الشرع بالتطبيع وملاحقة المقاومة وداعش وترحيل المقاتلين الأجانب

– واشنطن لا تشترط ولا تضغط على الرياض للتطبيع ولا تهدّد طهران بخيار الحرب

اللواء:

– ترامب ينهي أيامه الخليجية: إشادة بالشرع وأمير قطر

– لبنان ينتظر نتائج إيجابية لرفع العقوبات.. وقباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار

– ترامب يذكر لبنان “بفرصة العمر” وولي العهد السعودي “لحصر السلاح بيد الدولة”

– مفاوضات بين حماس ووفد “إسرائيلي” بشراكة أميركية – قطرية

الديار:

– سورية إلى الانفراج ولبنان في مقعد الانتظار

– إقالة رمزي نهرا بعد سلسلة تجاوزات وشكاوى شعبية

– طهران تقترح: اتحاد عربي ــ إيراني لتخصيب اليورانيوم

– ترامب في الدوحة: اتفاقيات بـ”المليارات” ومشاورات مغلقة وإشادة بأمير قطر

– لقاء ترامب ـ الشرع: عقوبات مرفوعة ودعوة للتطبيع

– مباحثات مكثفة في الدوحة بمشاركة ويتكوف.. وتوقف مطار “بن غوريون” لساعات

الجمهورية:

– ترامب: الفرصة تأتي مرة واحدة

– السوريون مبتهجون برفع العقوبات

– ما بين “سورية المتعافية” و”سورية المقسّمة”

– كيف سيوزع ترامب “المغانم” على وكلائه في المنطقة؟

النهار:

– ترامب يشيد بالشرع “القوي”

– سورية مجدّدًا في الحضن العربي

– كان 78: الحياة أغنية وبحث عن ذهب ومحاربة الروس

الشرق:

– ترامب: منطقة الشرق الأوسط دخلت مرحلة السلام

– مجلس الوزراء أقال رمزي نهرا وعيّـن قباني لرئاسة الإنماء والإعمار

– فضل الله: ليكن ملف إعادة الإعمار أولوية في قمة بغداد

الاسرار

البناء:

خفايا



– تعتقد مصادر أوروبية أنّ إثبات مكانة زعماء الخليج في الحسابات الأميركية يتوقف على مصير المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزّة، لأن رفع العقوبات عن سورية مقابل التزامات سورية تتصل بأمن “إسرائيل” من جهة ومصير المقاتلين الأجانب والقيادات المطلوبة لأميركا من الجماعات المنضوية تحت لواء الحكومة الجديدة ليس ثمنًا أميركيًا مقابل ما نالته أميركا من زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية والذي يتوقع أن يبلغ في ختام الزيارة 3 تريليونات دولار وتشغيل الاقتصاد الأميركي وشركاته المتعثرة بأموال عربية غالبًا لبضائع لا يحتاجونها وأسلحة لن يستخدموها بينما غزّة هي جرح العرب والعالم ومشهد جوعها وأطفالها عارٌ على جبين العالم وأولهم العرب وإن لم تنته زيارة ترامب بوقف الحرب في غزّة سوف يكون الوزن العربي في ميزان العلاقات الدوليّة أقل من وزن اليمن وحده الذي ألزم واشنطن بقوة الحضور بالانسحاب من جبهة إسناد “إسرائيل” بينما اليمن باقٍ في جبهة إسناد غزّة.

كواليس

– قال مسؤول لبناني كبير إنّ لبنان كان يستحق من قادة الخليج التفاتة تطلب من الرئيس الأميركي كمسؤول عن ضمان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل” بدعم الدولة اللبنانية وضمان تطبيق الاتفاق الذي رعته أميركا والسماح بانطلاق تمويل إعادة الإعمار، كما كان لبنان يستحق أن تعلن دول الخليج تبني موقف الدولة اللبنانية للأولويّات ومنهجية السير نحو حصر السلاح بيد الدولة وإعلان إطلاق إعادة الإعمار بدلًا من السير بمعاقبة لبنان واللبنانيين، بينما الاعتداء “الإسرائيلي” مستمرّ ويضغط لصالح مواقف تربط إعادة الإعمار بتحقيق أهداف العدوان.

اللواء:

همس

– توقَّع مصدر اقتصادي أن يكون للشركات اللبنانية دورٌ رئيسي في إعادة إعمار سورية، أو منصة لشركات أجنبية، تطمح إلى الاستثمار في الإعمار هناك.

غمز

– يُبدي فريق حزبي عدم ارتياح للترشيحات المتكثّرة في مناطق نفوذه، خلافًا لما هو متوقع.

لغز

– ينشط مؤيدون لتيار معروف في بيروت، لدعم اللائحة الثانية برئاسة مسؤول سابق في هذا التيار.

الجمهورية :

– طرح مسؤول كبير سؤالًا مفاده “لماذا أوقف رئيس دولة صديقة مؤتمرًا دوليًّا كان ينوي عقده لدعم لبنان، ومن يقف خلف هذا القرار؟”.

– وصف مرجع سياسي كبير ما تردّد عن التباس بين رئيس دولة عظمى ورئيس وزراء دولة شرق أوسطية، بأنه “مثل خلاف الأم مع ابنتها”.

– اعتبر مسؤول بارز أنّ المرحلة المقبلة ستكون قاسية سياسيًّا في إطار العمل على تعديل قانون الانتخاب.

المصدر: صحف