مجلس النواب اللبناني يقر مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2025 - 15:24

مجلس النواب اللبناني يقر مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء

منذ 10 mins 15 May، 2025
مجلس النواب اللبناني
لبنان

أقر مجلس النواب اليوم، اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 – تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.

وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام، بول مرقص، إن إصابة إعلاميين أو إعلاميات في أرض المعركة وهم يغطّون أحداثاً عسكرية، أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات.

وأعلن مرقص أن “حوادث إطلاق الرصاص العشوائي أسفرت الليلة عن وفاة أحد المواطنين وإصابة طفل بجروح”.

 

إلى ذلك، دعا مرقص وزير الداخلية أحمد الحجار إلى التشدّد بقمع إطلاق النار في الهواء، معرباً عن ثقته بأن “القضاء سيطبّق القانون رقم 71 لعام 2016 على هذا الحدث وكل حدث مشابه والذي يعاقب على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة، ويتشدد في العقوبة عند إصابة أحدهم”.

الجيش يوقف عدداً من المتورطين

وفي السياق، دهمت وحدات من الجيش اللبناني تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار.

 

وأوقفت الدوريات 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

 

المصدر: مواقع

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