مجلس النواب اللبناني يقر مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء

أقر مجلس النواب اليوم، اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 – تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.

وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام، بول مرقص، إن إصابة إعلاميين أو إعلاميات في أرض المعركة وهم يغطّون أحداثاً عسكرية، أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات.

وأعلن مرقص أن “حوادث إطلاق الرصاص العشوائي أسفرت الليلة عن وفاة أحد المواطنين وإصابة طفل بجروح”.

عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة، الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء.

هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.https://t.co/AkAhU9kphk@MinistryInfoLB pic.twitter.com/i7qYX7L2Ff — Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) May 15, 2025

إلى ذلك، دعا مرقص وزير الداخلية أحمد الحجار إلى التشدّد بقمع إطلاق النار في الهواء، معرباً عن ثقته بأن “القضاء سيطبّق القانون رقم 71 لعام 2016 على هذا الحدث وكل حدث مشابه والذي يعاقب على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة، ويتشدد في العقوبة عند إصابة أحدهم”.

الجيش يوقف عدداً من المتورطين

وفي السياق، دهمت وحدات من الجيش اللبناني تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار.

ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، وأوقفت ٨ أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية من مديرية… pic.twitter.com/4Ee6afGPDg — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 15, 2025

وأوقفت الدوريات 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: مواقع