هيغسيث لدول “الناتو”: لا يمكنكم الاعتماد على أميركا في الدفاع

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أنه لا يمكن لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو” الاعتماد على واشنطن من أجل الدفاع، مطالباً إياها بالاتفاق على إنفاق خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال هيغسيث، أثناء اجتماع مع نظرائه في “الناتو” في بروكسل، اليوم، إن “رسالتنا ستبقى واضحة. الردع والسلام عبر القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد. لا يمكن ولن يكون هناك اعتماد على أميركا في عالم مليء بالتهديدات”.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السويدية أن الحكومة “كلفت القوات المسلحة السويدية بتخصيص 550 مليون كرونة سويدية (57 مليون دولار) لدعم أوكرانيا عبر حلف الناتو”.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 300 مليون كرونة (31 مليون دولار) ستخصص لشراء كييف مواد ومعدات غير قاتلة مثل المعدات الطبية والمركبات ووجبات الطعام، فيما ستُخصص الـ250 مليون كرونة المتبقية (26 مليون دولار) لمبادرة “الناتو” لدعم أوكرانيا في مجال الأمن والتدريب (NSATU)، وسيتم استخدامها لشراء قطع الغيار اللازمة بين أمور أخرى.

المصدر: مواقع