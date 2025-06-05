الرئيس بري: قانون الانتخابات الحالي “مسخ” ولا مجال للسير به

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن “التجربة مع قانون الانتخابات النيابية الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ ونتائجه خرّبت البلد وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق”.

وأشار الرئيس بري في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية الخميس إلى أن “هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون وكتلة التنمية والتحرير تقدّمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي التي لن تكون إلّا خارج منطوق القانون الحالي”.

وشدد الرئيس بري على “وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح”، واعتبر ان “هناك وقت كافٍ ومتاح لأن ننجز هذا الأمر وإن شاء الله سننجزه”.

المصدر: صحيفة الجمهورية