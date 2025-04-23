ملف إعادة الإعمار حاضر في الجلسة التشريعية الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 23:32

ملف إعادة الإعمار حاضر في الجلسة التشريعية الخميس

منذ 2 ساعة 23 April، 2025
اعادة اعمار
تقارير مصورة - لبنان

يحضُرُ ملفُ إعادةِ الإعمار على الجلسةِ التشريعية الخميس باقتراحَي قانونين.

المصدر: قناة المنار

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