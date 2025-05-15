انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد تمهيداً للقمة الـ34

انطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها بغداد يوم السبت المقبل، وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الاجتماع يُعقد في “مرحلة حساسة” من تاريخ الأمة العربية، مجدداً التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ومشدداً على دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية واستئناف عمل منظمات الإغاثة في غزة.

وفي كلمته، أعاد حسين التأكيد على دعم العراق للبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولسوريا في مساعيها نحو الاستقرار ورفع العقوبات الاقتصادية عنها.

هذا وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي تحدث عن مخرجات القمة العربية التي عقدت في بلاده في 16 مايو/ أيار 2024. بينما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، أن “مخطط الاحتلال لا يعرف نهاية ليس في فلسطين فقط بل في سوريا ولبنان”.

وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية العراقي انتهاء الجلسة الافتتاحية، وبدء جلسة “عمل مغلقة”.

يُذكر أن وزراء الخارجية العرب بدأوا بالتوافد إلى بغداد أمس الأربعاء، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة المقرر انعقادها السبت المقبل. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: “حوار وتضامن وتنمية”، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.

المصدر: مواقع إخبارية