رئيس الوزراء اللبناني يشكر العراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم السبت، أن التنمية لا تتحقق إلا بالاستقرار، مشيرًا إلى أن القمة التنموية تُعقد في بغداد بعد انقطاع دام ست سنوات.

وقال سلام في كلمة خلال افتتاح أعمال القمة العربية، إن “القمة التنموية تنعقد اليوم في بغداد بعد انقطاع استمر ست سنوات”، مشيرًا إلى “تنفيذ مراحل متقدمة في مشروع الربط الإلكتروني بين الدول العربية”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن القمة شهدت اعتماد “الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث” و”استراتيجية الطاقة 2030″، مؤكدًا ضرورة “مواصلة البناء والتعاون العربي لتحقيق الازدهار الاقتصادي”.

كما لفت إلى ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية، مشددًا على أن “التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار”.

وأوضح سلام أن لبنان يسعى إلى العودة إلى حضنه العربي، مكررًا شكره للعراق “لوقوفه الدائم إلى جانب لبنان”. يُذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سلم العراق رئاسة القمة العربية التنموية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية