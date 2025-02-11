مصر: استضافة قمة عربية طارئة واجتماع لوزراء خارجية دول “التعاون الإسلامي”

أعلنت مصر عن عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي على أن يتم عقده بعد أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة في 27 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الثلاثاء إنه “جرت اتصالات على مدار الأيام الأخيرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح البيان أنه “من بين الدول التي أجرى الوزير المصري اتصالات معها وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران والأردن وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية”.

وأكد البيان أن “الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية سيكون للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه”.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري قمة عربية طارئة لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، بحسب ما أعلنت الخارجية المصرية والجامعة العربية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن “دعوة القاهرة لتلك القمة الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية”، وأوضحت أنه “تم التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة”.

وتأتي الدعوة المصرية بعد تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ودعوة مصر والاردن لاستقالبهم.

المصدر: روسيا اليوم