باسيل: ما الذي يمنع النازحين السوريين بالعودة الى بلدهم ؟

طالب رئيس التيار “الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، إقرار قانون بمجلس النواب لإعادة السوريين خلال 6 أشهر، وذلك تعليقاً على إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أمس.

وقال، عبر منصة “أكس”: “مطلوب طرح الموضوع بالقمة العربية ومطلوب إقرار قانون بمجلس النواب لإعادة السوريين خلال 6 أشهر”، معتبراً أن “لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا، بيسوى إنه يستفيد من إنفراجاتها… يا نواب ما تحرموا لبنان من هالشي”.

لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا، بيسوى يستفيد من إنفراجاتها… يا نواب لبنان ما تحرموه من هل شي!#دقيقة_مع_جبران#رفع_العقوبات_عن_سوريا pic.twitter.com/v35ZiqLnu4 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 15, 2025



وأوضح باسيل انتفاء المانع الأمني للعودة بسبب توقف الحرب، والمانع السياسي بسبب سقوط نظام الأسد، والمانع القتصادي بسبب رفع العقوبات، قائلاً: “شو بيبقى مانع من إنو يرجعوا النازحين على بلدهم؟”.

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، على هامش زيارته إلى السعودية، حيث التقى لاحقاً بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

المصدر: مواقع