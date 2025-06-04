الاعتداءات الاسرائيلية متواصلة.. العدو جدد خرقه لإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “محلّقة إسرائيلية ألقت الاربعاء على ٣ مراحل قنابل باتجاه جرافة في منطقة السلطاني جنوب شرق بلدة يارون في جنوب لبنان”، وتابع ان “العدو استهدف مرة اخرى جرافة جنوب شرق بلدة يارون”.

من جهة ثانية، لفت مراسل المنار الى ان “أربع زوارق للعدو الاسرائيلي اجتازت الاربعاء خط الطفافات واختطفت احد الصيادين من مركبه مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان”.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار