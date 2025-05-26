باسيل: انتخاب اتحادات البلديات معيار سياسي مهم والباكورة فوزنا باتحاد بلديات المتن

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده حول نتائج الانتخابات في جنوب لبنان الى ان “التيار خضع لخيارات الناس في الانتخابات البلدية التي كان طابعها عائليا أكثر”.

وقال باسيل إن “باكورة الاتحادات البلدية هي فوزنا اليوم بأهم اتحاد بلديات بلبنان وهو اتحاد بلديات المتن، بفوز صديقتنا السيدة ميرنا المر بالاتحاد بفضل تحالفنا نحنا وآل المر الكرام في الأكثرية الساحقة من بلدات المتن وتحالفنا نحنا وايّاهم باتحاد البلديات في مواجهة القوات والكتائب وبعض النواب”، مشددا على ان “انتخاب اتحادات البلديات معيار سياسي مهم”.

واضاف باسيل “هذه البداية، تابعوا معنا النهاية التي ستكون بجزين واتحاد بلديّاتها حيث حاولوا القوات القول انهم خسروا المدينة وربحوا الاتحاد، وانا اقول اننا ربحنا معظم بلديّات قضاء جزين وسنرى نتيجة الاتحاد لاحقا”، واوضح انه “في جزين والجنوب أظهر التيار مجدداً حضوره وقوّته على مستوى البلديات والرؤساء والأعضاء والمخاتير:، وتابع “لا مشكلة عندنا بالتحالف مع النائب السابق ابراهيم عازار ومع اي كان في لبنان ولا نستحي، وهم يستحون بتحالفاتهم ويحاولون ان يبقوها سرية”.

وعن اتهام “القوات” للتيار بالتحالف مع حزب الله في جزين، سأل باسيل “أين يوجد حزب الله في جزين؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام