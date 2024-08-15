أبو عبيدة: الحارس الذي قتل الأسير قتله بعد استشهاد طفليه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:46

أبو عبيدة: الحارس الذي قتل الأسير قتله بعد استشهاد طفليه

منذ 43 mins 15 August، 2024
الناطق العسكري باسم كتائب القسام
الناطق العسكري باسم كتائب القسام
الجبهة الفلسطينية - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أبو عبيدة أنه “بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه”.

هذا وحمّل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر، لافتاً إلى أن “العدو كسر كل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا”.

وأكد أبو عبيدة أن “الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى”، مشيراً إلى “التشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن”.

المصدر: مواقع إخبارية

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