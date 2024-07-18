البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا

أكدت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، فجر اليوم الخميس، تشخيص إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: “في وقت سابق من اليوم، عقب أول حدث له في لاس فيغاس، ثبتت إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19”.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي تلقى اللقاح ويعاني حاليا من أعراض خفيفة للمرض. وأشارت أيضا إلى أن بايدن يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في العمل كرئيس للولايات المتحدة.

وأشار الطبيب المعالج لبايدن إلى أن الرئيس يعاني من سيلان في الأنف وسعال وشعور عام بالضيق.

وقال الطبيب في بيان أصدره البيت الأبيض: “لقد شعر أنه بخير في الحدث الأول، ولكن بما أن حالته الصحية لم تتحسن، فقد تم إجراء اختبار كوفيد-19 وكانت النتيجة إيجابية”.

وقالت رئيسة منظمة حماية حقوق السكان ذوي الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة UnidosUS جانيت مورغويا، قبل وقت قصير من تأكيد البيت الأبيض لها، إن بايدن لن يتحدث في فعالية المنظمة في لاس فيغاس بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات