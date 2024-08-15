النائب علي فياض يشكر “كهرباء لبنان” والعاملين على رفع الاضرار التي أصابت محطتي الطيبة ومرجعيون بسبب العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:12

النائب علي فياض يشكر “كهرباء لبنان” والعاملين على رفع الاضرار التي أصابت محطتي الطيبة ومرجعيون بسبب العدوان

منذ 50 mins 15 August، 2024
علي فياض
لبنان

توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائي علي فياض بالشكر والثناء من ادارة مؤسسة كهرباء لبنان على رأسها المهندس كمال حايك على الاستجابة لطلبه في تذليل العقبات سيما لناحية الايجابية في معالجة مسألة اضراب العمال لديها، وبالتالي تمكين فرق الصيانة المعنية للمباشرة في رفع الاضرار التي اصابت بعض التجهيزات والمعدات الكهربائية، في محطتي الطيبة ومرجعيون، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الحدودية.

وتوجه أيضا بالتقدير لموظفي المؤسسة خاصة العاملين في نطاق منطقة مرجعيون الذين يظهرون منذ أشهر تفانيا واخلاصا في عملهم رغم المخاطر والظروف الصعبة، وهم بذلك يقدمون نموذجا ايجابيا مشرقا لعمال القطاع العام، مساهمين في تعزيز صمود أبناء بلدهم.

كما نوه بجهود الاخوة في العمل البلدي الذين لا يبخلون في تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة في هذا المجال، وهم بذلك يعتبرون شركاء أساسيين في ورشة رفع الاضرار التي يخلفها العدوان.

المصدر: موقع المنار

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