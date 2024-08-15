بالفيديو | حمدان: محمد الضيف بخير والتواصل مستمر مع يحيى السنوار في غزة

نفى القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، اليوم أن يكون قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، قد استشهد في قصف إسرائيلي في غزة.

وقال أسامة حمدان إن قائد كتائب القسام محمد ضيف، على قيد الحياة. واتهم حمدان الكيان الإسرائيلي بتكثيف هجماته على قادة حماس بعد أن وافقت الحركة من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار.

ونفى حمدان ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها الأخ المجاهد رئيس الحركة يحيى السنوار.

وقال حمدان اليوم الخميس: “ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه “بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد”.

وذكر القيادي حمدان أن قيادة الحركة تتابع مع الأخ المجاهد أبو إبراهيم السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية”.

المصدر: مواقع