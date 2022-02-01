كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

سجلت روسيا اليوم 125836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 124 ألفا أمس، وذلك بعدما قفزت الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي من نحو 60 إلى أكثر من 120 ألف حالة. وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 11 مليونا و986913 حالة منذ بداية الوباء، منها 332012 حالة وفاة، بعد تسجيل 663 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، حسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع مجموع المتعافين من كوفيد-19 إلى 10 ملايين و288582 شخصا برصد 40301 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

وواصل عدد الإصابات الجديدة تراجعه في موسكو وبطرسبورغ، حيث سجلت العاصمة الروسية 21533 حالة اليوم مقابل 23415 أمس، وبطرسبورغ 13619 مقابل 15082، بينما زاد عدد الوفيات اليومية في موسكو بحالة واحدة مقارنة بحصيلة أمس، ليصل إلى 76، مع انخفاص هذا الموشر في بطرسبورغ من 60 حالة وفاة أمس إلى 58 اليوم.

وشهدت مقاطعة موسكو استقرارا من حيث عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 11475 حالة مقابل 11470 أمس، فيما زادت حصيلة الوفيات الجديدة من 33 أمس إلى 37 اليوم. ورجحت السلطات الروسية أن تبلغ الموجة الحالية لكورونا ذروتها في البلاد في منتصف شهر فبراير الحالي.

المصدر: روسيا اليوم