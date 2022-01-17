أبو الغيط يبحث مع لعمامرة الاستعدادات للقمة العربية المقبلة

بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأوضاع العربية والاستعدادات للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر هذا العام.

وأعلنت الأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط استقبل لعمامرة في مقر الأمانة العامة في القاهرة.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن المحادثات استعرضت الحالة في المنطقة العربية عموما مع التركيز علي الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها.

وأضاف أن المسؤولين بحثا عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية.

وتابع أنه “في هذا الإطار وبتكليف من الأمين العام، سيزور وفد من الأمانة العامة برئاسة حسام زكي الجزائر اعتبارا من 17 يناير ولمدة يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجستية لعقد القمة، وكذلك الوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات”.

المصدر: وكالات