السويد تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكورونا

سجلت السويد، في إحصائية نشرتها اليوم الجمعة، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث لامس هذا المؤشر مستوى 24 ألف حالة.

وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيانات تعكس الأوضاع خلال اليومين السابقين، أنها سجلت 23877 إصابة جديدة بالمرض يوم 5 يناير، ما يمثل أعلى عدد للحالات الجديدة، ليتراجع هذا المؤشر يوم 6 يناير إلى 17376.

ومع ذلك لا يزال مؤشر الوفيات عند مستوى منخفض حيث تراوح هذا العدد في البيانات الأخيرة من 1 إلى 8 حالات.

وسجلت البلاد حتى الآن 1416650 إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 15377 حالة وفاة.

وتشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعات قياسية للإصابات الجديدة بالفيروس على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة.

المصدر: روسيا اليوم