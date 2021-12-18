المالكي يحذر من مخطط مخيف ومرعب يحيط بالعراق لإختراق المجتمع

حذر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية في العراق نوري المالكي من مخطط مخيف ومرعب يحيط بالعراق لإختراق المجتمع وإفساد القيم والأخلاق متمثل بالحرب الناعمة التي تعد أخطر من الحرب المسلحة ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، مؤكداً أن فتوى المرجعية الدينية ونخوة الحشد الشعبي والعشائر هزمت ودحرت الإرهاب.

وخلال المجلس التأبيني الذي أقيم في ذكرى رحيل مؤسس حزب الدعوة حسن شبر، أبدى المالكي رفضه وإدانته للحفلات الماجنة التي شهدتها بغداد وإحتضانهم بشكل مخيف، داعياً في الوقت نفسه الحركيين والعلماء وزعماء المجتمع إلى الوقوف بوجه تلك الممارسات وأن يسهموا في توعية وإصلاح المجتمع.

وفي سياق آخر، استذكر المالكي الراحل شبر قائلا “إن الفقيد شبر يمثل الثلة المؤسسة لحزب الدعوة التي أصلحت الاجيال”، موضحا أن نوايا صادقة من قبل ثلة مباركة كانت وراء تأسيس حزب الدعوة الإسلامية.

المصدر: قناة آفاق