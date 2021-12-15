اليونان قلقة إزاء إمكانية تعزيز إسبانيا تعاونها العسكري مع تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2021 - 12:40

اليونان قلقة إزاء إمكانية تعزيز إسبانيا تعاونها العسكري مع تركيا

منذ 56 mins 15 December، 2021
اليونان قلقة إزاء إمكانية تعزيز إسبانيا تعاونها العسكري مع تركيا
أخبار دولية - اليونان

أعربت حكومة اليونان عن قلقها إزاء إمكانية أن تمضي إسبانيا قدما في توسيع تعاونها في المجال العسكري مع تركيا، على خلفية استمرار الخلافات بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط. وصرّح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في أعقاب محادثات أجراها أمس الثلاثاء في أثينا مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على عدم إمداد تركيا بتكنولوجيات عسكرية قد تستخدم لـ”ممارسة أعمال عدائية وتقويض الاستقرار الإقليمي”، لافتا إلى أن خوسيه الباريس بدوره طرح “موقفا واضحا” مفاده أن إسبانيا ستتصرف حصرا ضمن إطار قرارات التكتل الأوروبي.

ووجه وزير الخارجية اليوناني انتقادات جديدة إلى تركيا، قائلاً إن الأخيرة “عاملاً مزعزعاً لاستقرار المنطقة”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة